Ein Mann dringt in eine Wohnung in Bremen ein und greift dort mehrere Menschen an. Ein 44-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt.

Bremen - Ein Mann ist in Bremen durch Schläge und Tritte lebensgefährlich verletzt worden. Der 44-Jährige befand sich mit einem weiteren Mann und einer Frau in einer Wohnung im Stadtteil Gröpelingen, wie die Polizei mitteilte. Der Ex-Partner der Frau sei in die Wohnung eingedrungen und habe auf die Anwesenden eingeschlagen. Auf den 44-Jährigen trat er demnach zudem mit seinen Stahlkappenschuhen ein, bis dieser sein Bewusstsein verlor.

Er wurde am Dienstagabend mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Noch am Nachmittag bestand bei ihm akute Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter wurde in seiner Wohnung festgenommen. Gegen den 40-Jährigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Zum Tatzeitpunkt waren laut Polizei alle Beteiligten stark alkoholisiert und der mutmaßliche Täter stand ersten Erkenntnissen nach unter Drogen.