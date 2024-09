Halle - In Halle hat ein Polizist in seiner Freizeit einen gesuchten Straftäter überführt. Er bemerkte am Freitagabend, dass der Mann in ein Mehrfamilienhaus einbrechen wollte, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Er sprach den Beschuldigten an, der die Flucht antreten wollte und Widerstand leistete. Der Polizist hielt den Mann fest bis ein Streifenwagen dazukam, so die Sprecherin weiter. Bei Überprüfungen stellte sich heraus, dass nach dem 44-Jährigen mit vier Haftbefehlen gesucht wurde, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Betrugs. Der Mann sitzt jetzt im Gefängnis.