Sommersdorf - Ein 44-Jähriger ist infolge eines Verkehrsunfalls im Krankenhaus verstorben. Der Motorradfahrer sei am Montag in Sommersdorf (Landkreis Börde) auf einen Lastwagen aufgefahren, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war, teilte die Polizei mit. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt. Am Dienstag wurde sein Tod mitgeteilt.