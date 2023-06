Winsen - Auf dem Heimweg von einem Schützenfest ist ein Mann in Winsen (Landkreis Celle) angegriffen und verletzt worden. Der 43-Jährige habe in der Nacht auf Sonntag eine Stichverletzung an der Hüfte, Prellungen und Schürfwunden erlitten, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Gruppe von acht bis neun Personen soll ihn im Ortsteil Südwinsen angegriffen haben. Ersthelfer riefen die Polizei und den Rettungsdienst. Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt. Der genaue Ablauf war am Montagnachmittag noch unklar, die Polizei sucht nach Zeugen und ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.