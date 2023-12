43-Jähriger wegen Mordes an Mitbewohner vor Gericht

Osnabrück - Wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 43-Jähriger seit Montag vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Mai in einer Flüchtlingsunterkunft in Nordhorn einen stark alkoholisierten Mitbewohner in eine Badewanne mit Wasser gelegt zu haben, wo er laut Anklage ertrank. Der Angeklagte äußerte sich zum Prozessauftakt nach Angaben eines Gerichtssprechers nicht.

Die beiden Männer sollen den Angaben nach zuvor zusammen Alkohol getrunken haben. Anschließend soll der Angeklagte den anderen mehrfach geschlagen haben. Dabei soll das Opfer Verletzungen erlitten haben. Um seine Taten zu verdecken, soll er laut Staatsanwaltschaft den Mordvorsatz gefasst haben.

Bereits im März soll der Angeklagte einen anderen Mitbewohner ohne Grund mit einem Messer in die Hand gestochen haben. Mehrere Polizeibeamte sagten als Zeugen aus. Insgesamt hat das Gericht bis zum 19. Januar 2024 acht Verhandlungstermine angesetzt.