Welt-Cannabis-Tag am 20. April: Was steckt hinter dem Kiffer-Feiertag?

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa - Jedes Jahr feiern Cannabis-Liebhaber den 20. April. Für sie gilt er als Aktionstag. Warum ausgerechnet der 20. April ausgewählt wurde und wofür der Tag eigentlich steht, erklären wir hier.

420: Code steht für Cannabis-Konsum

Der Code "420" wird verwendet, um den Konsum von Marihuana anzudeuten. In der amerikanischen Schreibweise steht der Monat vor dem Tag: Der 20. April wird also zu 4/20 und so spiegelt das Datum den Code für Cannabis-Konsum wider.

Das Codewort "420" hat seinen Ursprung in den USA. Im Jahr 1971 machte sich eine Gruppe aus Kalifornien, die sich selbst "Die Waldos" nannte, auf den Weg um eine verlassene Cannabis-Plantage zu finden.

Für ihren Plan vereinbarten sie als Treffpunkt eine Statue von Louis Pasteur und ihre Uhrzeit: 4.20 Uhr nachmittags. Die Gruppe gab ihrem Plan also den Namen "4:20 Louis" und so entstand der Code "420" in Bezug auf Cannabis-Konsum.

Lesen Sie auch: Cannabis-Legalisierung - Wie wirkt die Pflanze auf den menschlichen Körper?

Welt-Cannabis-Tag: Weltweite Aktionen geplant

In Nordamerika ist es üblich, dass sich Menschen an diesem Tag an öffentlichen Plätzen treffen, um gemeinsam Cannabis zu konsumieren und den "420-Day" zu feiern.

Diese Veranstaltungen nennt man auch "Smoke In". Viele dieser Veranstaltungen haben einen politischen Charakter und fordern zum Beispiel die Legalisierung von Cannabis in den Staaten, in denen es noch nicht erlaubt ist.

Lesen Sie auch: Alkohol oder Cannabis beim Sex - Studie zeigt, wie sich welche Droge auswirkt

Auch in Deutschland ist der Tag mittlerweile ein inoffizieller Feiertag. In Berlin finden ähnliche Veranstaltungen wie in Nordamerika statt. Auch in diesem Jahr wird es in Berlin eine Demonstration zur Entkriminalisierung von Cannabis geben.

Unter dem Motto „Entkriminalisierung sofort“ wollen sich Hunderte Demonstranten am Nachmittag am Brandenburger Tor versammeln

Cannabis-Legalisierung: Veranstaltungen in Halle und Magdeburg

In Halle und in Magdeburg ist für den 7. Mai der "Global Marijuana March" geplant, heißt es auf der Seite des Deutschen Hanfverbands weiter. Mit Demonstrationen und Kundgebungen wird für die Legalisierung von Cannabis geworben.

Das Motto lautet in diesem Jahr „Legalisieren statt inhaftieren“, denn trotz der Ankündigung der deutschen Regierung, Cannabis legalisieren zu wollen, werden weiterhin tagtäglich Menschen wegen Cannabis angezeigt und mit Haftstrafen belegt, so der Deutsche Hanfverband.

Bundesregierung beschließt Legalisierung von Cannabis in Deutschland

In Deutschland soll der Besitz von Cannabis bald straffrei sein und ein Erwerb der Droge zumindest über Umwege legal möglich werden. Erlauben will die Ampel demnach künftig den Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis - das ist in etwa so viel wie drei Esslöffel Müsli; daraus ließen sich Dutzende Joints drehen.

Lesen Sie auch: Eigenanbau und Cannabis-Clubs - Ampel plant "Legalisierung light"

Legal sein soll auch der Eigenanbau von maximal drei Pflanzen. Außerdem will die Bundesregierung den Anbau und die Abgabe der Droge in Cannabis-Clubs ermöglichen, die zudem „sieben Samen oder fünf Stecklinge» für den Eigenanbau abgeben dürften, wie Bundesgesundheitsminister Lauterbach erläuterte.