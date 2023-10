Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Leipzig - Ein 42-jähriger Hundedieb hat sich im Leipziger Tierheim gestellt. Der Mann habe in der Nacht von Montag auf Dienstag einen beschlagnahmten Hund aus dem Tierheim entführt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuhause habe er dann festgestellt, dass er den falschen Hund mitgenommen hatte. Am Mittwoch brachte er den öffentlich zu Fahndung ausgeschriebenen Hund ins Tierheim zurück und gestand seine Tat - er habe eigentlich seinen eigenen beschlagnahmten Hund aus dem Tierheim holen wollen.

Gegen den Mann läuft nun ein Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls. Der Hund, den er irrtümlicherweise entwendet hatte, wird wegen Beißvorfällen gegen Menschen als gefährlich eingestuft, wie das Tierheim in einem Suchaufruf auf Instagram mitgeteilt hatte.