Nach dem Tod einer 42-Jährigen in Hannover steht ihr Ehemann unter Verdacht. Er wird schwer verletzt auf einer Autobahn gefunden und medizinisch behandelt. Jetzt ergeht ein Haftbefehl gegen ihn.

Hannover - Nach dem gewaltsamen Tod einer 42-Jährigen in Hannover ist ein Haftbefehl gegen ihren tatverdächtigen Ehemann erlassen worden. Der 43-Jährige sei noch immer schwer verletzt und werde medizinisch behandelt, sagte ein Polizeisprecher. Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung des Opfers stehe noch aus, unklar sei auch, ob es sich bei dem im Auto des Mannes gefundenen Messer um die Tatwaffe handelt. Ebenso gebe es beim Motiv und den Hintergründen der Tat noch keine Klarheit - dies sei „Gegenstand der Ermittlungen“.

Einsatzkräfte hatten die Frau am Freitag mit schweren Verletzungen gefunden, ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Der Ehemann floh und wurde kurze Zeit später verletzt auf der Autobahn 2 gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Früheren Angaben zufolge hatte die Polizei mehrere Notrufe erhalten, wonach ein verletzter Mann auf der Fahrbahn liege.