Leipzig - Ein 41-Jähriger ist im Leipziger Stadtteil Plaußig-Portitz mit einem Atemalkoholwert von 4,36 Promille neben seinem Auto gefunden worden. Beim Eintreffen der Beamten am Dienstagmittag lag der Mann neben dem Wagen am rechten Straßenrand, wie die Polizei Leipzig am Mittwoch mitteilten. Rettungskräfte und Ersthelfer waren ebenfalls vor Ort. Der 41-Jährige kam in ein Krankenhaus. Nach dem Atemalkoholtest wurde dort noch eine Blutprobe durchgeführt.

Ein Zeuge hatte demnach die Polizei zum schräg an der Straße stehenden Auto des Mannes gerufen, seinen Angaben zufolge soll der 41-Jährige vorher mit dem Auto gefahren sein. Im Wagen fanden die Polizisten mehrere Flaschen Alkohol, wie es hieß. Der 41-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.