Surwold - Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Surwold im Landkreis Emsland ist ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Am Sonntagvormittag seien das erste Obergeschoss und der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Ursache sei unklar. Knapp 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Verletzt wurde den ersten Erkenntnissen nach niemand.