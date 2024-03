Magdeburg - Die Stiftung Kloster Unser Lieben Frauen und die Kloster Bergesche Stiftung fördern mit 407.000 Euro mehrere Kunst- und Kulturprojekte in Sachsen-Anhalt. Im Raum Magdeburg würden 17 Kulturprojekte unterstützt, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Landesweit gebe es Unterstützung für zeitgenössische Kunst. Gefördert wird etwa die Messe Kunst/Mitte in Magdeburg als Ort des Austausches und der Begegnung zwischen nationalen und internationalen Künstlern und Kunstfreunden. Die Internationale Telemann-Gesellschaft werde unterstützt, sie veranstaltet im März 2025 den 13. Internationalen Telemann-Wettbewerb. Geld gibt es zudem für das Festival Fête de la Musique sowie für die Magdeburger Domgemeinde und die Dommusik. Den Angaben zufolge hat die Stiftung Kloster Unser Lieben Frauen seit dem Beginn im Jahr 2010 insgesamt 129 Projekte mit zusammen über 1,3 Millionen Euro gefördert. Die Kloster Bergesche Stiftung habe im selben Zeitraum 639 Projekte mit rund 8,2 Millionen Euro gefördert.