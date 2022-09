400.000 Besucher auf der Landesgartenschau Beelitz

Beelitz - Die Landesgartenschau (Laga) in Beelitz hat am Dienstag die Marke von 400.000 Besuchern geknackt. Wie ein Sprecher der Landesgartenschau mitteilte, wurde die Zahl am Dienstagmorgen erreicht. Man sei außerdem zuversichtlich, bald die nächste große Zahl an Besuchern zu erreichen: „Den 450.000. Besucher werden wir wahrscheinlich schon in wenigen Wochen empfangen können“, sagte der Bürgermeister und Laga-Geschäftsführer Bernhard Knuth.

Die Landesgartenschau in Beelitz eröffnete im April und dauert noch bis Ende Oktober. Auf dem 15 Hektar großen Gelände am Rande der Beelitzer Altstadt wurden rund 22 Millionen Euro investiert. Die nächste Landesgartenschau ist im Jahr 2027 in Wittenberge geplant.