Auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Hannover kommt es zu einem schweren Unfall - ein 40-Jähriger wird in einer Maschine eingeklemmt. Die Folgen für den Mann sind ernst.

Der 40-Jährige wurde bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Hannover - Ein 40-Jähriger hat bei einem schweren Arbeitsunfall auf dem Betriebsgelände eines Entsorgungsunternehmens in Hannover lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Mitarbeiter sei in einer Maschine eingeklemmt worden und habe mit schwerem Gerät befreit werden müssen, teilte die Feuerwehr mit.

Am Morgen gingen Notrufe von Kollegen bei der Leitstelle ein, weil der Mann sich nicht selbst aus seiner Zwangslage befreien konnte. Die Einsatzkräfte konnten den 40-Jährigen dann nach wenigen Minuten aus der Maschine auf dem Gelände im Stadtteil Groß Buchholz befreien.

Nach der Erstversorgung im Rettungswagen kam der Mann ins Krankenhaus. Mehrere Beschäftigte des Entsorgungsunternehmens mussten von der Notfallseelsorge betreut werden. Zu Ursache und Hergang des Unfalls ermittelt die Polizei.