Bundespolizisten führen Kontrollen in einem Regionalzug in Erfurt durch. Einer der Fahrgäste muss mit aufs Revier. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor.

Erfurt - Die Bundespolizei hat einen 40-Jährigen in einem Regionalzug in Erfurt festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Drogendelikten vor, teilte die Bundespolizei mit. Dies hatten die Beamten bei einem Streifendienst in dem Zug am Mittwochabend festgestellt. Sie nahmen den Mann zunächst mit zur Dienststelle und brachten ihn später ins Gefängnis nach Tonna. Hier muss der Mann eine knapp viermonatige Freiheitsstrafe verbüßen.