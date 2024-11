Berlin - Ein 20-Jähriger ist in Berlin-Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) von einem Auto erfasst worden. Der Mann kam am Dienstagabend mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er hatte demnach an einer grünen Ampel die Falkenberger Chaussee überquert. Gleichzeitig wendete eine 40-jährige Frau ihr Auto auf der Straße. Dabei achtete sie den Angaben zufolge nicht auf den Fußgänger und fuhr ihn an.