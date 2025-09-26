Während der Corona-Pandemie sind bei einigen Kindern in Sachsen-Anhalt Wissenslücken entstanden. Mehr pädagogische Angebote sollen das ausgleichen.

Magdeburg - An den Schulen in Sachsen-Anhalt sollen Kinder weiter in der Vergangenheit entstandene Lernrückstände ausgleichen können. Es würden 4,9 Millionen Euro als zusätzliches Budget für pädagogische Arbeit bereitgestellt, erklärte das Bildungsministerium. Öffentliche Schulen hatten zuletzt Mittel aus dem Corona-Sondervermögen erhalten, um beispielsweise Arbeitsgemeinschaften oder Hausaufgabenhilfen anbieten zu können.

„Viele Schulen haben mir in den ersten Wochen meiner Amtszeit zurückgemeldet, wie wertvoll die zusätzlichen Budgets für ihre pädagogische Arbeit sind“, sagte Bildungsminister Jan Riedel (CDU). Lehrerinnen und Lehrer könnten von externen Akteuren verstärkt werden. Neben den öffentlichen Schulen sollen nun auch alle anderen Schulformen finanzielle Unterstützung bekommen können, hieß es.