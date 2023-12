Ingolstadt - Die Eisbären Berlin gehen als Tabellenführer ins neue Jahr. Das Team von Trainer Serge Aubin gewann am Samstagabend beim ERC Ingolstadt mit 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) und holte damit nicht nur den zwölften Auswärtserfolg in Serie, sondern setzte sich auch an die Spitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Im 100. DEL-Duell der beiden Clubs erzielten Leo Pföderl, Ty Ronning, Zach Boychuk und Kai Wissmann die Treffer für die Hauptstädter. Berlins Goalie Jonas Stettmer feierte seinen ersten Shutout in dieser Saison.

Vor 4815 Zuschauenden in der Arena in Ingolstadt starteten beide Mannschaften energisch, wobei sich die Eisbären in der Anfangsphase aufgrund Ungenauigkeiten im Passspiel einige Male selbst unnötig unter Druck setzten. Dank einer beweglichen Defensive und einem aufmerksamen Stettmer im Tor der Berliner gestaltete sich das erste Drittel dennoch ergebnistechnisch ausgeglichen.

Im Mittelabschnitt sorgte Pföderl mit seinem Treffer in der 22. Minute dann für Aufwind in der Offensive. Vier Minuten später legte Ronning das 2:0 für die Eisbären nach und nötigte den ERC zur Auszeit. Dessen ungeachtet konnte Boychuk in der 38. Minute erneut den Vorsprung ausbauen. Wenngleich die Hausherren im Schlussdrittel nicht aufsteckten, konnte Wissmann am Ende noch einmal auf 4:0 erhöhen.