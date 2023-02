3D-Abbildung der Erde: Kunstwerk „Gaia“ in Frauenkirche

Dresden - Die Kunstinstallation „Gaia“ des britischen Künstlers Luke Jerram ist ab dem 4. März in der Dresdner Frauenkirche zu sehen. Die sieben Meter große Abbildung der Erde werde drei Wochen lang im Kirchraum der Frauenkirche über den Gästen schweben und rotieren, teilte die Stiftung am Freitag in Dresden mit. Mit der Aktion verbindet das Gotteshaus einen dringenden Appell für mehr Anstrengungen im Klimaschutz.

Durch die Ausstellung setze die Frauenkirche drei Wochen lang einen besonderen Fokus auf die Einzigartigkeit der Erde und den Umgang der Menschen mit ihrem unersetzlichen Lebensraum. „Die Frauenkirche ist ein Hoffnungsort. Sie zeigt, was Menschen bewegen können, wenn sie zusammenstehen. Dennoch muss uns klar sein: Wir haben keinen Planeten B. Wir können alles wieder aufbauen - außer das Klima“, sagt Pfarrer Markus Engelhardt.

Unterstützt wird das Projekt vom Sächsischen Ministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) sieht das Projekt als Chance, Interesse für das Thema zu wecken und Motivation zu stiften. In einem Rahmenprogramm gibt es außerdem Angebote für Kinder, Familien, Fans moderner Musik und Forschungsinteressierte, der Eintritt ist frei.