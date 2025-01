Nach der wilden Silvesterböllerei ziehen die Behörden in Berlin Bilanz. Die Innenverwaltung spricht von 16 verletzten Einsatzkräften.

390 Festnahmen in Berliner Neujahrsnacht

Silvester in Berlin

Die Polizei hatte in der Silvesternacht gut zu tun.

Berlin - Die Berliner Polizei hat während der Böllerei in der Silvesternacht mindestens 390 Menschen wegen unterschiedlicher Straftaten festgenommen. Nach einer vorläufigen Bilanz seien 15 Polizisten und eine Einsatzkraft der Feuerwehr verletzt worden, teilte Innensenatorin Iris Spranger der Deutschen Presse-Agentur mit. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatten allein 34 Polizeibeamte Verletzungen erlitten.

„Für den weitaus überwiegenden Teil der Berlinerinnen und Berliner und der Gäste war es ein friedliches Silvester“, sagte die SPD-Politikerin. „Dennoch kam es zu Straftaten, bei denen Unbeteiligte und Einsatzkräfte verletzt wurden. Ich verurteile diese Taten aufs Schärfste und erwarte, dass sie konsequent aufgearbeitet und strafrechtlich verfolgt werden.“ Solche Gewalt sei ein Angriff auf die gesamte Gesellschaft und werde in Berlin nicht toleriert.

Die Berliner Feuerwehr bilanzierte über den Jahreswechsel zwischen 19.00 Uhr und 06.00 Uhr 1892 Einsätze. Das waren 294 mehr als im Vorjahr. Darunter waren laut einer Mitteilung 825 Brände, 847 Rettungsdiensteinsätze sowie 220 technische Hilfeleistungen und sonstige Einsätze. In 13 Fällen wurden Einsatz- und Rettungskräfte laut Feuerwehr angegriffen oder bei ihrer Arbeit behindert.

„Auffällig waren in diesem Silvester vermehrt Brände in Wohngebäuden mit gefährdeten Personen, die durch die Berliner Feuerwehr gerettet und versorgt wurden“, hieß es in einer Mitteilung. Außerdem sei die Feuerwehr zu zwei Einsätzen ausgerückt, bei denen es durch pyrotechnische Erzeugnisse zu erheblichen Personen- und Gebäudeschäden gekommen sei.