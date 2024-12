Bremen - Zwanzigmal sollen drei Männer in Bremen einem schlafenden Obdachlosen mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Zudem soll das Trio den wehrlosen 38-Jährigen in der Bahnhofsvorstadt mit einer massiven Metallkette misshandelt haben. Bevor sie flüchteten, hätten sie den Obdachlosen getreten, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde nach der Attacke in der Nacht am Freitagmorgen von Passanten gefunden.

Ein Rettungswagen brachte den Mann, der schwere Gesichtsverletzungen erlitten hatte, in ein Krankenhaus. Am Sonntag konnte mit Hilfe der Video-Leitstelle ein 39 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.