Osnabrück - Nach einem gewalttätigen Angriff auf seine Ex-Partnerin hat die Polizei mit einem Einsatzkommando in Osnabrück einen 39-Jährigen festgenommen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Die Frau wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Staatsanwaltschaft und Polizei werteten den Angriff auf die 36-Jährige als versuchtes Tötungsdelikt.

Die Frau hatte sich am Donnerstagmorgen per Notruf bei der Polizei gemeldet, nachdem der 39-jährige Tatverdächtige ihre Wohnung verlassen hatte. Wie ein Polizeisprecher sagte, war die Frau getreten und geschlagen worden. Der 39-Jährige soll seine Ex-Partnerin und Angehörige zudem mit dem Tod bedroht haben. Die Polizei suchte daraufhin mit vielen Einsatzkräften nach dem Mann. Beamte eines Einsatzkommandos nahmen ihn schließlich am Donnerstagnachmittag in der Wohnung eines Mehrparteienhauses fest.