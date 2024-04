Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Muldestausee - Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist auf der B100 in der Gemeinde Muldestausee tödlich verunglückt. Sonntagmorgen kam er aus zunächst unklarer Ursache auf Höhe des Ortsteils Plodda mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, traf mehrere Leitpfosten und prallte frontal gegen einen Baum, wie ein Polizeisprecher in Dessau-Roßlau mitteilte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 39-Jährigen feststellen. Die B100 blieb an der Unfallstelle für etwa vier Stunden gesperrt.