Berlin - In der Nähe der Mercedes-Benz Arena in Berlin ist am späten Dienstagabend ein Mann von einem Bus angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann gegen 23.00 Uhr auf der Tamara-Danz-Straße im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von dem Bus erfasst. Zuvor soll er ein Konzert in der Arena besucht haben. Rettungskräfte brachten den 38-Jährigen in ein Krankenhaus. Nach dem Unfall wurde die Straße den Angaben zufolge für rund zwei Stunden gesperrt.