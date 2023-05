38-Jähriger nach schwerem Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Bramsche - Bei einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr hat ein 38 Jahre alter Autofahrer im Landkreis Osnabrück lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein 42-Jähriger wurde schwer verletzt, seine beiden Kinder im Alter von 6 und 14 Jahren trugen leichte Verletzungen davon, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Wagen des jüngeren Mannes war in Bramsche aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, dort rammte er erst den Wagen des 42-Jährigen, dann einen Baum. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfer befreiten den lebensgefährlich verletzten 38-Jährigen, der zunächst nicht zu dem Unfall befragt werden konnte.