Celle - Ein 37 Jahre alter Mann soll seine Ex-Partnerin in Hermannsburg (Landkreis Celle) tödlich verletzt haben. Er sei am Sonntag gewaltsam in die Wohnung der Frau eingedrungen, teilte die Polizei am Abend mit. Die 38-Jährige habe daraufhin den Notruf gewählt. Beamte fanden die Frau demnach schwer verletzt im Wohnzimmer. Sofortmaßnahmen von Polizei und Rettungsdienst konnten sie nicht retten, wie es weiter hieß. Sie starb in der Wohnung an ihren schweren Verletzungen.

Der Beschuldigte sei vor Ort von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er die Frau „im Rahmen von mutmaßlichen Streitigkeiten“ mit einem scharfen Gegenstand verletzt haben. Die Ermittlungen, die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg geführt werden, dauern an.