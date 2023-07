Jahnatal - Ein 38 Jahre alter Mopedfahrer ist in Jahnatal im Landkreis Mittelsachsen von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin übersah nach ersten Erkenntnissen beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Mopedfahrer und prallte mit diesem zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mopedfahrer wurde bei dem Vorfall am Samstagabend schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 19-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 7000 Euro.