Erfurt - Der Landessportbund Thüringen freut sich über einen Mitgliederrekord. Derzeit sind 376.000 Mitglieder in den rund 3200 thüringischen Sportvereinen organisiert. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von mehr als 15.000 Mitgliedern, wie der LSB am Donnerstag mitteilte. „Der Zuwachs ist der Lohn des unermüdlichen Engagements der Haupt- und Ehrenamtlichen in den Thüringer Sportvereinen“, äußerte LSB-Präsident Stefan Hügel in einer Verbandsmitteilung.

Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen. Gegenüber 2023 konnten rund 9000 neue Mitglieder unter 18 Jahren hinzugewonnen werden. „Die steigenden Mitgliederzahlen erfordern ausreichend Kapazitäten in modernen Sportstätten sowie eine zunehmende Professionalisierung der Strukturen und des Ehrenamts. Engagierte zu halten und Neue zu gewinnen, stellt bereits jetzt für viele Vereine eine immer größere Hürde dar“, mahnte Hügel.