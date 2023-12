Eberswalde - Die Polizei hat einen randalierenden 37-Jährigen in Eberswalde (Landkreis Barnim) mit einem Taser überwältigt. Der Mann sei am Mittwochabend in seiner Wohnung den Beamten gegenüber aggressiv aufgetreten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er habe eine Schere und ein Messer in den Händen gehalten. Da er sich nicht beruhigen ließ, setzten die Polizisten schließlich den Elektroschocker ein. Anschließend konnte der Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe, überwältigt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.