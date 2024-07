36-Jähriger in Plauener Asylbewerberheim getötet

Plauen - Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei Bewohnern in einer Unterkunft für Asylbewerber in Plauen ist ein 36-Jähriger ums Leben gekommen. Der Pakistaner sei heute Mittag mit einem spitzen Gegenstand tödlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein 40-jähriger Marokkaner erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt.

Als tatverdächtig gilt laut Mitteilung nach aktuellem Ermittlungsstand ein 46-jähriger Pakistaner, der festgenommen wurde - und ebenfalls leichte Verletzungen aufwies. Er soll am Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Den genauen Tathergang ermittelt die Polizei.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zentralen Unterbringung für Asylbewerber in Plauen hätten schnell reagiert, umgehend die Polizei informiert und Erste Hilfe geleistet, teilte das Landratsamt Vogtlandkreis mit. Ein Kriseninterventionsteam habe die psychosoziale Notfallversorgung der Mitarbeitenden übernommen. Inwiefern eine Betreuung für weitere Bewohnerinnen und Bewohner notwendig sei, werde geprüft.

Derzeit sind den Angaben des Landratsamts zufolge in der Unterkunft knapp 240 Personen gemeldet, aber nur etwa 50 Bewohner tatsächlich anwesend.