Am Morgen von Heiligabend brennt eine Wohnung in der Landeshauptstadt. Die Feuerwehr birgt eine Tote.

Potsdam - Eine 36-Jährige ist bei einem Wohnungsbrand in Potsdam ums Leben gekommen. Die Feuerwehr habe die Frau am Morgen von Heiligabend nur noch tot aus der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus bergen können, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Die Brandursache sei bislang unklar. Das Feuer im Stadtteil Stern wurde nach Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht. 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.