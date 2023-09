Dresden - 116 junge Frauen und 238 junge Männer haben am 1. September ihre Ausbildung bei der sächsischen Polizei begonnen. Sechs von ihnen sind Spitzensportler und wurden in die Sportfördergruppe aufgenommen, wie die Hochschule der Sächsischen Polizei am Sonntag mitteilte. Wie im Vorjahr hatten sich rund 3000 junge Menschen um die Plätze an den drei Polizeifachschulen in Schneeberg, Chemnitz und Leipzig beworben.

Mit der Ausbildung sind die 354 Ausgewählten Beamte auf Widerruf und erhalten eine monatliche Ausbildungsvergütung von rund 1300 Euro - und in den kommenden Tagen auch die Uniform. Zum 1. Oktober werden etwa 150 künftige Kommissare ihr Bachelorstudium an der Hochschule der Sächsischen Polizei beginnen und mehrere angehende Kriminalkommissare ihre Qualifizierung zu sogenannten Cybercops. Diese IT-Experten haben ihren Schwerpunkt bei der Computer- und Internetkriminalität.