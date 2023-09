Mihla - Rund 350 Heuballen sind auf einer Freifläche in Mihla (Wartburgkreis) in Brand geraten. Durch den Schwelbrand sei ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ursache ist bisher unklar, die Polizei sucht nach Zeugen. Die Heuballen sind nach dem Brand am Mittwochmorgen unbrauchbar. Verletzt wurde niemand.