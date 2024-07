Tangermünde - Einem uneinsichtigen Motorradfahrer, der so ziemlich gegen alle Vorschriften verstieß, hat die Polizei in Tangermünde (Landkreis Stendal) das Bike weggenommen. Einer Streife war der 35-Jährige am Samstag aufgefallen, weil er ohne Kennzeichen am Motorrad unterwegs war, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Den Beamten sagte er, er habe nur gerade Zigaretten an der Tankstelle holen wollen. Außer der Zulassung und dem Versicherungsschutz fehlte dem Mann allerdings auch eine gültige Fahrerlaubnis.

Fahrer uneinsichtig

Ein Drogentest zeigte einen mutmaßlichen Cannabiskonsum an. Da der 35-Jährige keine Einsicht zeigte und auch das Verbot zum Weiterfahren missachten wollte, nahmen ihm die Beamten kurzerhand das Motorrad weg. Es wurde auf Kosten des Mannes abgeschleppt. Der muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.