35-Jähriger in Naumburg betrunken am Steuer erwischt

Naumburg - In Naumburg ist ein betrunkener Autofahrer binnen kurzer Zeit zweimal von der Polizei gestoppt worden. Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr kontrollierten die Beamten den Mann zum ersten Mal, der 35-Jährige „war immens alkoholisiert“, wie ein Sprecher mitteilte. In einer Klinik wurde eine Blutprobe genommen. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm jede weitere Fahrt. Gegen 6.30 Uhr saß der Mann allerdings schon wieder am Steuer. Dieses Mal zogen die Beamten die Autoschlüssel ein. Es gab eine erneute Blutprobenentnahme. Gegen den Mann wird nun ermittelt.