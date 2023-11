Halle - Die Identität des Mannes, dessen Leiche vor zwei Wochen in Halle aus der Saale geborgen worden ist, steht fest. Es handele sich um einen 35-Jährigen aus der Saalestadt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Todesursachenermittlung habe ergeben, dass eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden kann. Die Leiche war am 24. Oktober im Bereich der Ziegelwiese geborgen worden.