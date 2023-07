Berlin - Rund 35 Grad haben die Temperaturen bislang am Samstag in Berlin erreicht - und könnten im Tagesverlauf sogar noch etwas steigen. Ab dem Abend frischt der Wind dann mancherorts auf und es zieht sich zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Cottbus und Potsdam war laut DWD schon am Nachmittag die 35-Grad-Marke erreicht. Bei Nauen im Havelland seien sogar fast 37 Grad gemessen worden. In der Prignitz kühlte es demnach schon spürbar ab und es gab erste Schauer und auffrischenden Wind.

Für Abkühlung in Berlin könnten in der Nacht erwartete Regenschauer sorgen. Dennoch werde es laut DWD womöglich eine sogenannte Tropennacht - eine Nacht, in der die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen. Begünstigt werde das durch die starke Bewölkung am Abend und in der Nacht. „Die Wolken wirken da wie eine warme Bettdecke“, sagte ein DWD-Sprecher. Tropennächte kommen demnach nur an ein paar wenigen Tagen im Jahr vor, besonders in Stadtgebieten.

In der gesamten Region kann es in der Nacht zum Sonntag mitunter Gewitter und Sturmböen geben. Die Temperaturen liegen dann laut DWD zwischen 21 und 18 Grad.