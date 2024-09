Das größte Chorfestival Sachsen-Anhalts steigt in Magdeburg. Es ist an einen Wettbewerb gekoppelt. Chöre aus aller Welt präsentieren verschiedene Formate - und singen auch in Kneipen und Bars.

In der Johanniskirche in Magdeburg steigt das Eröffnungskonzert des Chorfestes mit allen internationalen und regionalen Festivalchören. (Archivbild)

Magdeburg - Mit einem Konzert aller internationalen und regionalen Festivalchöre in der Johanniskirche beginnt am Mittwoch das Internationale Chorfest Magdeburg. Bis Sonntag gastieren Chöre aus aller Welt in der Landeshauptstadt, etwa aus Dänemark, Finnland, Ghana und Kroatien. Teil des Chorfestes, zu dem auch ein Internationaler Wettbewerb gehört, sind dem ausrichtenden Landeschorverband zufolge auch Chöre aus Deutschland und der Region. Das Motto lautet „Neue Wege finden - Finding new ways“.

Geboten werden demnach verschiedene Formate wie Freundschaftskonzerte und geistliche Konzerte. Neu sei in diesem Jahr das Konzertformat „Sing ’n’ Drink“, bei dem Kneipen und Bars zu besonderen Auftrittsorten werden. Chöre des Formats „Hop on hop off“ wollen mit kostenfreien Kurzprogrammen durch die Magdeburger Innenstadt pendeln. Höhepunkt des Chorfestes ist den Angaben zufolge die „Lange Nacht der Chöre“ am Samstag in der Johanniskirche. Verschiedene Workshops im Gesellschaftshaus, etwa zur chorischen Stimmbildung in Klassik und Pop, runden das Programm ab, wie es hieß.