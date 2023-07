Potsdam - Rund 35.200 aus der Ukraine geflüchtete Menschen haben bis Juni dieses Jahres in Brandenburg vorübergehend eine neue Heimat gefunden. Das waren 30.000 Flüchtlinge mehr als im Februar 2022, die ihre Heimat wegen des russischen Überfalls verlassen haben. Die Zahl der Kinder stieg von rund 450 auf knapp 11.000, wie das Wirtschaftsministerium in Potsdam am Montag auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mitteilte. Der russische Angriff gegen die Ukraine hatte am 24. Februar 2022 begonnen.

Zu Beginn des laufenden Schuljahres im September 2022 besuchten 5800 ukrainische Kinder und Jugendliche Brandenburger Schulen. Bis Mitte Juni dieses Jahres kamen weitere 500 Schülerinnen und Schüler hinzu.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen und Männer aus der Ukraine stieg seit Februar 2022 bis Ende November um etwa 2100 auf 3800, die Zahl der Auszubildenden von 118 auf 139. Etwa 12.000 Ukrainer erhielten Ende Februar dieses Jahres Grundsicherung, 11.500 mehr als vor einem Jahr.