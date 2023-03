35.000 zu Klima-Konzert am Brandenburger Tor erwartet

Berlin - Zu einem Klima-Konzert am Brandenburger Tor werden am Samstag nach Polizeiangaben etwa 35.000 Menschen erwartet. Musiker wie die Gruppe Element of Crime und Annett Louisan wollen dabei für den Berliner Klima-Volksentscheid werben. Nach Angaben des Bündnisses Klimaneustart Berlin haben dafür unter anderem auch Arnim Teutoburg-Weiß und Thomas Götz von den Beatsteaks, der Pianist Igor Levit und Alexander Hacke von den Einstürzenden Neubauten mit der Künstlerin Danielle de Picciotto zugesagt.

Geplant ist auch die Aufführung von „Karneval der Tiere“ mit der Schauspielerin Nora Tschirner und Musikerinnen und Musikern vom Orchester des Wandels. Zu dem Verein haben sich mehr als 30 bundesweite Berufsorchester zusammengeschlossen, um für den Klima- und Umweltschutz zu spielen. Reden wollen unter anderem die Klima-Aktivistin Luisa Neubauer (Fridays for Future) und die Initiatoren von Klimaneustart Berlin.

Das Bündnis will mit dem Volksentscheid am 26. März erreichen, dass Berlin bis 2030 und nicht wie bislang vorgesehen bis 2045 klimaneutral wird. Dafür soll das Energiewendegesetz des Landes geändert werden. Um das zu schaffen, muss bei der Abstimmung eine Mehrheit der Wähler mit Ja stimmen, mindestens aber 25 Prozent der Wahlberechtigten. Nötig sind rund 608.000 Ja-Stimmen.

Klimaneutralität bedeutet, dass keine Treibhausgase emittiert werden, die über jene hinausgehen, die durch die Natur oder sonstige Senken aufgenommen werden.