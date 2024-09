Mit Bengalos wird eine 34 Meter hohe Fichte in der Oberlausitz angezündet. Laut Rekord-Institut für Deutschland ist es das „höchste Schwedenfeuer“.

34 Meter hohes Schwedenfeuer: Rekord in der Oberlausitz

Hohendubrau - In der Oberlausitz ist mit dem „höchsten brennenden Schwedenfeuer“ ein Rekord aufgestellt worden. „Die 34 Meter hohe Fichte brennt hervorragend und die Urkunde für den erfolgreichen Rekordversuch wird überreicht“, sagte Eva Pastuszek vom „Rekord-Institut für Deutschland“ am Abend in Hohendubrau.

Zuvor war die Fichte nach Angaben des Veranstalters von allen Ästen befreit und am Stamm der Länge nach eingeritzt worden. „Mithilfe von Bengalos hat ein Sprengmeister den Stamm von innen elektrisch angezündet“, erläuterte Sebastian Müller.