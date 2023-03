Hannover - Ein 34-Jähriger ist nach einem Streit auf einem Bahnsteig in Hannover erschossen worden. Der Mann wurde am späten Dienstagabend gegen 23.20 Uhr an einer Stadtbahnhaltestelle im Stadtteil Döhren mit einer Schusswaffe lebensgefährlich verletzt und starb im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der oder die Täter waren zunächst flüchtig.