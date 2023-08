Weimar (dpa/th - Ein 34-jähriger Motorradfahrer ist in Weimar auf ein Auto aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann fuhr am Samstagabend auf der Landstraße 1054 in der Nähe der Ettersbergsiedlung, als ein vorausfahrendes Auto abrupt bremste, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach wurde dem Auto auf der Landstraße von einem weiteren Fahrzeug die Vorfahrt genommen, so dass der Fahrer dazu gezwungen war, stark abzubremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dem 34-jährigen Motorradfahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und er krachte in das vor ihm fahrende Auto. Er stürze auf die die Straße und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand laut Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.