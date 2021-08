34-Jährige kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Eine Wespe hat in Niedersachsen einen Unfall ausgelöst.

Rotenburg/afp - Eine Wespe in einem Auto hat bei Gyhum in Niedersachsen einen Verkehrsunfall ausgelöst. Die 34-jährige Fahrerin wurde durch das Insekt abgelenkt und kam dadurch während der Fahrt auf einer Landstraße von der Fahrbahn ab, wie die Polizei in Rotenburg (Wümme) mitteilte.

Das Auto der Frau fuhr dabei über eine Verkehrsinsel, flog ein Stück durch die Luft, überschlug sich und blieb in einem Graben auf der Seite liegen. Die Frau wurde bei dem Unfall nach Angaben der Beamten vom Sonntag glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurde jedoch im Krankenhaus behandelt.