Prenzlau - Ein 33-jähriger Mann hat in Prenzlau einen Notarzt im Rettungseinsatz bewusstlos geschlagen und schwer verletzt. Der Täter habe sich am Freitagabend in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, berichtete die Polizei.

Das Rettungspersonal habe sich daraufhin zurückgezogen und Polizeibeamte alarmiert, die den 33-Jährigen überwältigt und dabei leicht verletzt hätten. Der Notarzt und der 33-Jährige wurden in Krankenhäuser gebracht.