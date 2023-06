Magdeburg - Bei den Landesjugendspielen haben sich in Magdeburg am Wochenende in 36 Sportarten rund 3000 Kinder und Jugendliche gemessen. Das teilte der Landessportbund am Sonntag mit. „Landesjugendspiele sind etwas Besonderes. Sie finden nur alle vier Jahres statt und vereinen junge Sportlerinnen und Sportler aus vielen Sportarten. Ein bisschen wie Olympia im Kleinen“, sagte Präsidentin Silke Renk-Lange.

In der Elbeschwimmhalle ermittelten beispielsweise 386 Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Besten. Zu den Disziplinen gehörten aber auch Voltigieren, Rollkunstlaufen, Schach oder BMX Freestyle. Die nächsten Landesjugendspiele in den Sommersportarten sollen im Jahr 2028 in Halle stattfinden.