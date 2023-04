Schwaförden - Ein Autofahrer ist in Schwaförden (Landkreis Diepholz) in einer Kurve von der Straße abgekommen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Nacht zum Freitag vermutlich deutlich zu schnell gefahren. Sein Wagen krachte gegen zwei Bäume und wurde in mehrere Teile zerrissen. Der 30-Jährige wurde laut Polizei aus dem Auto geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Mit einer Drohne suchte die Feuerwehr nach möglichen Mitfahrern, fand allerdings keine Hinweise darauf, dass noch jemand mit im Auto gesessen haben könnte.