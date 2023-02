Hannover - Bei einer Messerattacke in Hannovers Rotlichtviertel Steintor ist ein 30-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Tatverdächtige konnten nach sofort eingeleiteter Fahndung vorläufig festgenommen werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Den 27 und 28 Jahre alten Männern aus Hannover wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Der 30-Jährige wurde nach der Attacke am Samstagmittag in ein Krankenhaus gebracht.

An der körperlichen Auseinandersetzung vor einem Club waren demnach mindestens drei Personen beteiligt. Zeitgleich hatte nur wenige hundert Meter entfernt in der Altstadt der Karnevalsumzug stattgefunden. Zum Straßenkarneval gebe es aber nach derzeitigen Erkenntnissen keinen Zusammenhang, sagte eine Polizeisprecherin. Die Hintergründe der Tat seien bislang unklar. Die Ermittlerinnen und Ermittler hoffen jetzt auf Zeugenhinweise.