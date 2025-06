In Angermünde fängt eine Lagerhalle Feuer. Dort liegt Stroh, in der Halle soll aber auch Material des Katastrophenschutzes gelagert sein. Die Feuerwehr kämpft weiter gegen Glutnester.

3,5 Tonnen Stroh verbrennen in Angermünde

Die Feuerwehr hat die Flammen mittlerweile gelöscht, doch beendet ist der Einsatz in Angermünde noch nicht. (Symbolbild)

Mehrere Tonnen Stroh sind in einer Lagerhalle im Landkreis Uckermark vernichtet worden. Das Feuer brach am Dienstagnachmittag in einem Ortsteil von Angermünde aus, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache dafür ist noch unklar, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr kämpft noch immer gegen aufflammende Glutnester. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bezifferbar. Der rbb hatte berichtet, dass die 4.000 Quadratmeter große Halle auch als Lager für Materialien des Katastrophenschutzes gedient haben soll. Der Zustand dieser Dinge sei unklar. 3,5 Tonnen Strohballen verbrannten hingegen nahezu vollständig, erklärte ein Sprecher der Polizei.