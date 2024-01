3:1 in Düsseldorf: Eisbären Berlin bleiben DEL-Spitzenreiter

Düsseldorf (dpa/bb) – - Die Eisbären Berlin haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Am Dienstagabend gewannen die Hauptstädter bei der Düsseldorfer EG mit 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) und feierten damit den zweiten Sieg in Folge. Frederik Tiffels, Leonhard Pföderl und Tobias Eder sorgten mit ihren Toren für den verdienten Erfolg der Berliner, die eine konzentrierte Vorstellung boten und ihre Chancen effizient verwerteten.

Vor 6810 Zuschauern dominierten die Hausherren die Anfangsminuten, doch die Berliner schlossen gleich ihren ersten beiden gefährlichen Vorstöße erfolgreich ab. Erst traf Tiffels nach einem Doppelpass mit Blaine Byron, dann fälschte Pföderl einen Distanzschuss von Zach Boychuk entscheidend ab. Im weiteren Verlauf des Auftaktdrittels waren die Gäste dann wieder vor allem in der Defensive gefordert, weil sie sich kurz hintereinander drei Zeitstrafen leisteten.

Nach der ersten Pause fanden die Hauptstädter auch offensiv besser ins Spiel und konnten ihren Vorsprung durch Eders 20. Saisontreffer weiter ausbauen. Im Schlussabschnitt verteidigten die Berliner weiterhin konsequent, zudem zeigte Torhüter Jonas Stettmer eine starke Leistung. Die Düsseldorfer blieben bemüht, mehr als ein spätes Tor von Brendan O’Donnell gelang den Gastgebern aber nicht mehr.