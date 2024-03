Potsdam - Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben den ersten Schritt in Richtung Halbfinale um die deutsche Meisterschaft getan. Das erste Playoff-Spiel in der Viertelfinalserie Best-of-three gegen den VfB Suhl gewannen die Brandenburgerinnen am Sonntag in überzeugender Manier mit 3:0 (25:15, 25:14, 27:25). Mit einem weiteren Erfolg in am Mittwoch in Suhl kann sich Potsdam nun bereits vorzeitig das Weiterkommen sichern.

Vor 1411 Zuschauern in der MBS-Arena übernahmen die Gastgeberinnen mit ihrer stark auftrumpfenden Diagonalangreiferin Danielle Harbin von Beginn an das Kommando. Die Gäste, aufgrund von Verletzungen mit nur neun Spielerinnen angereist, gerieten gleich im ersten Satz mit bis zu zwölf Punkten in Rückstand (6:18).

Nachdem die Potsdamer Mannschaft um Kapitänin Kristina Guncheva auch den zweiten Durchgang klar dominiert hatte, schlichen sich jedoch Unkonzentriertheiten ein. Suhl steigerte sich, zog im dritten Satz auf 8:3 und 16:11 davon.

Erst mit Antonia Stautz beim Aufschlag ging Potsdam mit 19:18 erstmals wieder in Führung. Am Ende brauchte das Team von Trainer Riccardo Boieri aber noch die Satzverlängerung, um mit dem dritten Matchball, verwandelt von Rodica Buterez, die Entscheidung herbeizuführen.